День Святого Николая, Николая Угодника, Николая Чудотворца в 2022 году празднуют в понедельник, 19 декабря

Приметы

Если в этот день много инея – на хороший урожай хлеба.

Если на Николая дождь, то будет урожай на озимые.

Морозный день – на хороший урожай хлеба и овощей.

Сколько дает день Николая снега, столько травы будет на Николая летнего.

Что нельзя делать в этот день

В День Святого Николая нельзя брать в долг. Наши предки были уверены, что заемщик вместе с деньгами может вынести из дома благодать и талант.

В этот день нельзя заниматься ремонтом, шить, стирать.

Следует воздержаться от ссор с близкими, иначе в следующем году будут плохие отношения.

Нельзя в праздник Николая Чудотворца ругать детей.

Напомним, в Буче, пережившей оккупацию, установили новогоднюю елку.

Кроме того, во Львове, не смотря на постоянные обстрелы Украины, решили установить новогоднюю елку.

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