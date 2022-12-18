День Святого Николая, Николая Угодника, Николая Чудотворца в 2022 году празднуют в понедельник, 19 декабря
Приметы
Если в этот день много инея – на хороший урожай хлеба.
Если на Николая дождь, то будет урожай на озимые.
Морозный день – на хороший урожай хлеба и овощей.
Сколько дает день Николая снега, столько травы будет на Николая летнего.
Что нельзя делать в этот день
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В День Святого Николая нельзя брать в долг. Наши предки были уверены, что заемщик вместе с деньгами может вынести из дома благодать и талант.
В этот день нельзя заниматься ремонтом, шить, стирать.
Следует воздержаться от ссор с близкими, иначе в следующем году будут плохие отношения.
Нельзя в праздник Николая Чудотворца ругать детей.
Напомним, в Буче, пережившей оккупацию, установили новогоднюю елку.
Кроме того, во Львове, не смотря на постоянные обстрелы Украины, решили установить новогоднюю елку.
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