День Святого Николая, Николая Угодника, Николая Чудотворца в 2022 году празднуют в понедельник, 19 декабря

Приметы

Если в этот день много инея – на хороший урожай хлеба.
Если на Николая дождь, то будет урожай на озимые.
Морозный день – на хороший урожай хлеба и овощей.
Сколько дает день Николая снега, столько травы будет на Николая летнего.

Что нельзя делать в этот день

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В День Святого Николая нельзя брать в долг. Наши предки были уверены, что заемщик вместе с деньгами может вынести из дома благодать и талант.
В этот день нельзя заниматься ремонтом, шить, стирать.
Следует воздержаться от ссор с близкими, иначе в следующем году будут плохие отношения.
Нельзя в праздник Николая Чудотворца ругать детей.

Святой Николай Чудотворец

Напомним, в Буче, пережившей оккупацию, установили новогоднюю елку.

Кроме того, во Львове, не смотря на постоянные обстрелы Украины, решили установить новогоднюю елку.

Также Politeka.net писала, что украинцам рассказали, как выбрать идеальный павербанк.