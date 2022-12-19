Нацотбор проходил 17 декабря. По результатам голосования победила группа TVORCHI. Ребята представят Украину в Ливерпуле с песней "Heart of Steel".

Как сообщает Politeka.net, метры украинского шоу-бизнеса уже активно начинают высказывать свои не совсем позитивные мнения по поводу Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2023". Так, украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк прокомментировал финал Национального отбора и написал в своем Facebook, что был разочарован.

Нацотбор проходил 17 декабря. По результатам голосования победила группа TVORCHI. Ребята представят Украину в Ливерпуле с песней "Heart of Steel". Песенный конкурс пройдет в мае 2023 года.

Продюсер Игорь Кондратюк признался, что ему в этом году не понравился уровень конкурсных песен. Он совершенно недоволен композициями этого года. По мнению Кондратюка, композиции не были достойны международного конкурса "Евровидение-2023".

"Впервые за все годы моих наблюдений за Национальным отбором на "Евровидение" я не доволен уровнем конкурсных песен. Разве что я совсем отстал от музыкальной жизни... Или война притупила рецепторы положительного восприятия?" – высказался шоумен Игорь Кондратюк.

Напомним, Кондратюк впервые за 25 лет решился на смену имиджа, впечатлив видом без очков.

Как писала Politeka, Кондратюк резко объяснил, почему музыка не может быть вне политики.

Также Politeka писала, что в дом Игоря Кондратюка под Киевом попала ракета, выяснилось, где ведущий сейчас.