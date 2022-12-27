Так, Ясинский прокомментировал слухи о заработках звезд на благотворительных концертах.
«Слухи — это вообще национальная игра украинцев. Это про то же взросление, которого нам не хватает. Но оно происходит», - отметил Ясинский в интервью «Зірковому».
По его словам, все концерты, которые проходят за границей — благотворительные, коммерческие или коммерческие с благотворительной долей.
«Часть заработка артисты отдают на нужды ВСУ, все это, совсем не о деньгах. Если остается, чтобы заплатить музыкантам, команде, то будет очень хорошо. Я бы советовал бы артистам отказаться от общих понятий и найти для себя тему, разрушенный объект и туда направлять деньги или помогать конкретному военному подразделению», - сказал Ясинский.
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По словам продюсера, бизнеса нет вообще, заработков тоже.
«Я даже не знаю, когда вернется что-то, что похоже на то, что было», — отметил продюсер Поляковой.
Напомним, ранее певица Оля Цибульская рассказала, на какие деньги теперь она живет.
Также сообщалось, что легендарная Нина Матвиенко призналась перед украинцами в "грехе".
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