Співачка Ольга Цибульська, як і багато інших українських артистів, втратила свої звичні заробітки, концерти.

Так, за словами Цибульської, на своїх благодійних концертах вона не заробляє.

"Слава богу, мій чоловік не у шоу-бізнесі, він може працювати. Звісно, ​​не так, як раніше, але може. Плюс у мене є роялті від пісень, які тепер почали слухати", – повідомила артистка в ефірі «Слава +» Славі Дьоміну.

Примітно, що саме із цим чоловіком Цибульська ледь не розлучилася. Причому неодноразово.

Артистка зізналася, що за 20 років сімейного життя вона не менше ніж 10 разів хотіла розійтися з Сергієм.

«Я збирала свої шмотки в рожеву валізу разів 10. Грюкала дверима, била посуд. Сергій трохи мудріший, а я експресивна баба», - сказала Оля.

За її словами, після одного з таких «виступів» чоловік їй сказав: "Ти можеш робити все, що завгодно. Я прийняв рішення: я хочу бути з тобою. А ти хоч об стінку головою бийся".

«У якийсь момент і я стала мудрішою. Зрозуміла: бути разом – це рішення», - повідомила Цибульська.

Зазначимо, що співачка всі роки ховала свого коханого від ЗМІ, і лише влітку 2022-го показала його обличчя.

Нагадаємо, Цибульська разом із Горбуновим, Дзідзьо та Понамарьовим порадувала українців.

Також Цибульська розповіла, чому наважилася показати чоловіка вперше за 20 років фото.

Крім того, Politeka.net писала, що чоловік Цибульської заговорив про її стосунки з Дзідзьо.