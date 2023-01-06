Певец и актер намекнул, что уже скоро Сердючку с мамой снова можно будет увидеть на сцене, пишет Politeka.net.

«Вспомнили atlasweekend 2017 года и поняли, как мы за вами соскучились. Новые анонсы в скором времени! Да @mticket.global? #tbt», - написал артист на официальной странице Сердючки в Инстаграм, опубликовав также фото с выступления, которое состоялось еще задолго до начала и пандемии, и полномасштабного вторжения россии в Украину.

Снимки взбудоражили воспоминания тех фанатов, которые были на выступлении и дали повод для вопросов, когда же состоятся следующие.

«Ждем!», «О Божееее хочуууууу оченьееее. Мне кажется что миллион концертов будет недостаточно», «Соскучились мы по Таврическим играм!», «Помню этот вечер, он был невероятный!!», «Когда увидимся?», - комментируют украинцы.

Также пользователи соцсетей выразили уверенность, что именно любовь людей – лучшая награда для артистов, а не статуэтки премий:

«Лучшая награда для артиста – это любовь зрителей!

Никакие граммофоны России не заменят этого! А сколько гнид этого не понимает! Да, Повалий?".

Напомним, что запроданка Повалий в новогоднюю ночь, когда на украинские города летели российские ракеты и дроны-камикадзе, развлекала россиян песней Красная рута.

Также сообщалось, что Максим Галкин преподал урок путинисту Газманову и Валерию Меладзе.

Кроме того, Politeka.net писала, что в центре Москвы устроили удивительный праздник под Сердючкой.