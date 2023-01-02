Поки країна-терорист росія кошмарила українців у новорічну ніч ракетами та дронами-камікадзе, співачка-зрадниця Таїсія Повалій без сорому виступала на "блакитному вогнику". Вона знялася у російському новорічному концерті та заспівала "Червону руту". Відповідні відео вмить розлетілися в мережі.

Артистка, яка зрадила Україну, з посмішкою на обличчі співає легендарну пісню Володимира Івасюка в той момент, коли РФ запускає ракети та дрони її рідною країною. Нагадаємо, в Україні після бою курантів, у першу годину 1 січня оголосили масштабну повітряну тривогу, під час якої Росія влаштувала обстріл Києва.

Як відомо, Повалій народилася у селі Шамраївка Київської області, але вирішила досягати кар'єрних висот у Росії. Вона – завсідник російських концертів та "вогників". Після початку повномасштабної війни Росії проти України Повалій вирішила не висловлюватися на цю тему, вона продовжує цинічно мовчати про те, як Росія бомбить її рідну країну. У жовтні 2022 року співачку було включено до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України.

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