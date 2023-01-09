На своей странице в Instagram артист сообщил о смерти своего хорошего друга, известного украинского режиссера Максима Арделяна. Он ушел из жизни на Рождество, во сне.

"Макс, спасибо тебе за прекрасные и веселые творческие приключения! Все воспоминания о тебе всегда с улыбкой! Покойся с миром, братец! 🕊", - написал Алексей Завгородний.

Максим Арделян – украинский режиссер, заслуженный артист Украины. Зрителям он известен по проектам "Таврийские игры" и "Золотая Жар-птица". О смерти мужа сообщила его жена Наталья Богданова на своей странице в Facebook.

"Он любил жить по полной, всем все организовывать, быть в центре событий и ...удивлять. Он не изменил своим принципам и удивил всех нас в последний раз. Это был сон для него и жестокая реальность для других. Уйти на Рождество во сне - это особенная благодать и божья любовь. Продолжаем его любить и помнить. А пока должны просто отпустить", — написала жена Арделяна.

Ранее исполнитель и продюсер Потап тоже отреагировал на трагедию с режиссером.

"Макс…….я так люблю тебя……куда же ты? Как мы без тебя….. Отдыхай с миром, мой братец, ты гениальный человек…..не верю… RIP 🙏🏻🙏🏻🙏🏻", - написал Алексей Потапенко.

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