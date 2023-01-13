Так, некоторые пользователи соцсетей уверены, что для конкурса можно было выбрать другую красавицу, пишет Politeka.net.
Напомним, костюм представительницы Украины Виктории Апанасенко на конкурсе "Мисс Вселенная-2022" стал потрясением для зрителей. Апанасенко появилась на сцене в костюме "Воин Света", который создала Леся Патока.
Зрители из разных уголков мира, говоря о своих впечатлениях, называли украинку победительницей конкурса костюмов, красавицей и сравнивали Апанасенко с героинями фильмов о супер-женщинах и девах-воительницах.
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Но Апанасенко достались не только комплименты, но и порция критики. Так, некоторые украинцы заявили, что можно было выбрать для участия в конкурсе «Мисс Вселенная-2022» другую красавицу.
«Очень эффектный наряд, красивая девушка, но… как по мне… В Украине есть девушки с более яркой внешностью. За наряд отдельный+»,
«Не в обиду девушке, она симпатичная, но для такого конкурса надо выбирать красивых, и у нас таких много, но не все могут пробиться», «Красивая, но не самая красивая. Правильно написали, как все. Уж очень она сделанная, я имею в виду уколы»,
«Что-то такое не такое. Можно было бы и лучше выбрать модель», «Хорошая девушка. Но извините, украинка не блондинка и черты лица другие»,
«По-моему, можно было бы кого-то естественнее и младше выбрать».
Напомним, что украинку на "Мисс Вселенную-2022" постигла неприятность.
Также сообщалось, что Виктория Апанасенко произвела фурор своим появлением на сцене "Мисс Вселенная-2022" в доспехах "Воина света".
Кроме того, Politeka.net писала, что девушкой с гулянки в Куршевеле оказалась "Мисс Украина Вселенная" – как она выглядит.