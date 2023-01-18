Некоторые зрители и фанаты конкурса утверждают, что победительница «Мисс Вселенная-2022», которой стала представительница США Р'Бонни Габриэль не достойна этого титула.

В комментариях к новым кадрам, на которых «Мисс Вселенная-2022» красуется в короне королевы красоты на фоне мегаполиса, девушке пишут обидные комментарии и обвиняют в мошенничестве.

По мнению некоторых победить должна была представительница Венесуэлы.

Напомним, второе и третье места на конкурсе «Мисс Вселенная» заняли представительницы Венесуэлы Аманда Дудамель и Доминиканской Республики Андреина Мартинес.

«Сколько людей из Венесуэлы плачет», «Даже если обезьяна переоденется в шелк, обезьяна останется, как бы США ни пытались замаскироваться под Мисс Вселенная, для меня королевами всегда будут Венесуэла и Доминикана»,

«Подруга, где ты купила корону? Хочу такую же», «То, о чем все должныговорить — это продолжающаяся борьба внутри организации в результате прихода нового владельца и его управленческой команды…», «Мошенничество», «Оставьте ее в покое»,

«Мисс Вселенная – это красота, а не политика, новая обладательница Мисс Вселенная думает только о финансах, деньгах и политике…», «Ты распускаешь ей волосы, и она похожа на белую ящерицу», «Как они могли украсть корону у Венесуэлы, Аманда настоящая королева», - пишут пользователи соцсетей.

Напомним, 28-летняя модель и дизайнер Р’Бонни Габриэл родилась в Хьюстоне. В 2022 году она стала первой американкой азиатского происхождения, которая выиграла конкурс «Мисс США».

В Сети также появились фото, как «Мисс Вселенная-2022» выглядит без макияжа.

Напомним, что выбор судей конкурса "Мисс Вселенная-2022" также удивил украинцев.

Украину на конкурсе представляла Виктория Апанасенко. Украинская красавица ошеломила мир своим нарядом "Воина света".