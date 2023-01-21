На помощь от государства могут претендовать даже те, кто ранее получал субсидию.

Как пишет Politeka.net, получить субсидию могут те украинцы, которые во время войны остались без работы и зарегистрировались в центре занятости. Но теперь для ее назначения будет рассчитываться размер пособия, которое получает человек по безработице, а не доход за прошлые полгода, как это было до этого. Об этом сообщила глава отдела пенсионного обеспечения, предоставления страховых выплат, жилищных субсидий и льгот Главного управления Пенсионного фонда Украины в Харьковской области Ольга Мищенко для GX.

"Если в период военного положения в Украине гражданин уволен с работы или в этот период он потерял работу, зарегистрированную в Государственной службе занятости как безработный и ему назначена помощь по безработице, к его среднемесячному совокупному доходу учитывается не сумма полученной заработной платы за шесть предыдущих месяцев, а размер назначенного пособия по безработице за полный месяц, предшествующее месяцу обращения за назначением жилищной субсидии", - отметила специалистка.

Для получения субсидии человеку нужно подать заявление и принесли декларацию о доходах в ПФУ, ЦНАП или через веб-портал электронных услуг Пенсионного Фонда.

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