Как пишет Politeka.net, получить субсидию могут те украинцы, которые во время войны остались без работы и зарегистрировались в центре занятости. Но теперь для ее назначения будет рассчитываться размер пособия, которое получает человек по безработице, а не доход за прошлые полгода, как это было до этого. Об этом сообщила глава отдела пенсионного обеспечения, предоставления страховых выплат, жилищных субсидий и льгот Главного управления Пенсионного фонда Украины в Харьковской области Ольга Мищенко для GX.
"Если в период военного положения в Украине гражданин уволен с работы или в этот период он потерял работу, зарегистрированную в Государственной службе занятости как безработный и ему назначена помощь по безработице, к его среднемесячному совокупному доходу учитывается не сумма полученной заработной платы за шесть предыдущих месяцев, а размер назначенного пособия по безработице за полный месяц, предшествующее месяцу обращения за назначением жилищной субсидии", - отметила специалистка.
Для получения субсидии человеку нужно подать заявление и принесли декларацию о доходах в ПФУ, ЦНАП или через веб-портал электронных услуг Пенсионного Фонда.
Напомним, кто имеет право на получение субсидии в 2023 году: украинцам раскрыли тонкости выплаты льгот
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Несут цветы и игрушки: в Броварах провожают в последний путь 5-летнюю Милану и ее маму
"За 15 минут до трагедии позвонила по телефону и прощалась": в Днепре до сих пор ищут тело жертвы ракетной атаки
Землетрясение произошло в Украине, первые подробности: "Особенно на верхних этажах..."
Опасный преступник орудует в Киевской области: полиция обнародовала фоторобот и приметы
А еще Politeka сообщала, какие доходы нужно показать государству, чтобы получать выплаты
Также Politeka писала, что стало известно, можно ли одновременно получать льготы и субсидии