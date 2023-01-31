Как пишет Politeka.net, Маша Полякова - старшая 17-летняя дочь Оли Поляковой, у которой также есть еще один ребенок - 11-летняя Алиса. А в прошлом году Маша закончился учебу в украинской школе и поступила в лондонский ВУЗ. Старшая дочь при этом уже успела пойти по стопам звездной мамы и стала певицей. Не забывает Маша и об Инстаграм, где в этот раз показала, как мама отреагировала на ее фотографию с бойфрендом, показав скрин переписки.

"Харэ бухать, сопьешся", - написала Оля.

"Полякова, люблю тебя", - написала Маша в ответ.

А до этого дочь Поляковой разместила публикацию, где показала своего возлюбленного.

"Многие люди отвечают на мои посты или стразы в социальных сетях, что лучше бы я преподавала только в поддержку нашей страны. Моя немножко счастливая жизнь ни кому не интересна", - написала Маша под фотографией и рассказала о друге из ВСУ.

Украинцы отреагировали на публикацию Маши в комментариях:

"Маша, вы очень красивая и талантливая, желаю вам успехов";

"Публикуй то, что хочется, но думая головой… и никого не слушай… твоя счастливая жизнь – это частица победы";

"Вы молодая красивая, вам жить и счастливо жить. Главное помнить свой род и язык. Негатива и отчаяния хватает в новостях...".

Напомним, Полякова с 16-летней дочкой устроили битву купальников, заворожив аппетитными формами

А еще Politeka писала, что дочь Оли Поляковой удивила внешностью после нового эксперимента

Также Politeka сообщала, что Полякова показала старшую дочь Машу, которая вернулась из Лондона с новым увлечением



