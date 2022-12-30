Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны много занимается благотворительными проектами и продолжает снимать свое шоу с Машей Ефросининой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда сделала прямой эфир в соцсети, и не одна, а со своей старшей дочкой Машей.
Как оказалось, дочь Оли на праздники вернулась из Лондона, где в этом году начала учится. Во время эфира мама и дочь устроили магический ритуал гадания на картах Таро. По словам певицы, Маша приехала из-за границы с новым увлечением. К слову, они обе специально принарядились к этому эфиру, надев черные наряды с элегантными шляпками.
В подписи к публикации Полякова написала: "Как вам такой эфир "ПоляБачення"? Будем проводить еще?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:
"Наши девушки".
"Огонь! Спасибо, давайте еще!".
"Очень интересно".
"Очень хорошая дочь у Оли!".
"Девушки, очень крутой эфир".
"Мне очень понравилось".
"Неожиданно от Оли! Что-то не то начала делать".
"Классное все, умная, красивая, чувство юмора, артистка так же шикарна".
"Оля, ваш позитив, юмор и женская энергия, это мощная поддержка для нас. Благодарю вас".
"Очень классный эфир. Положительный, аж заряжает энергией. Мне было интересно посмотреть".
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