Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны много занимается благотворительными проектами и продолжает снимать свое шоу с Машей Ефросининой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда сделала прямой эфир в соцсети, и не одна, а со своей старшей дочкой Машей.

Как оказалось, дочь Оли на праздники вернулась из Лондона, где в этом году начала учится. Во время эфира мама и дочь устроили магический ритуал гадания на картах Таро. По словам певицы, Маша приехала из-за границы с новым увлечением. К слову, они обе специально принарядились к этому эфиру, надев черные наряды с элегантными шляпками.

В подписи к публикации Полякова написала: "Как вам такой эфир "ПоляБачення"? Будем проводить еще?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Наши девушки".

"Огонь! Спасибо, давайте еще!".

"Очень интересно".

"Очень хорошая дочь у Оли!".

"Девушки, очень крутой эфир".

"Мне очень понравилось".

"Неожиданно от Оли! Что-то не то начала делать".

"Классное все, умная, красивая, чувство юмора, артистка так же шикарна".

"Оля, ваш позитив, юмор и женская энергия, это мощная поддержка для нас. Благодарю вас".

"Очень классный эфир. Положительный, аж заряжает энергией. Мне было интересно посмотреть".

Напомним, "Мы нарезали 1 тонну": Тоня Матвиенко показала, как с мужем и мамой готовила оливье на фронт.

Как сообщала Politeka, "Прежняя жизнь закончилась": Лобода перед новым годом удивила откровениями.

Также Politeka писала, что "Алинка, спасибо": Гросу показала свои лучшие роли в кино и сериалах.