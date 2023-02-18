Ресторатор, победитель 5 сезона «МастерШеф» и общественный активист Евгений Клопотенко не хранит верность одной единственной, не ищет такую ​​и сразу предупреждает, какой формат отношений для него приемлем.

Так, Клопотенко честно говорит, что он сторонник свободных отношений.

"Берешь просто и говоришь: "Я отношений не хочу точно, потому что я постоянно буду ходить по интервью, что-то делать. А у тебя будут какие-то ожидания", - рассказал Клопотенко в интервью «Украинской правде», как обычно предупреждает девушек.

По словам Клопотенко, он спрашивает у девушки, каких она хочет отношений и рассказывает о своих взглядах на их встречи.

«Она говорит: „Так и так“. Говорю: "Смотри, у меня не будет отношений с тобой. Она говорит: "Хорошо, окей". "Если тебя устраивает, что я буду видеться с тобой, мы с тобой будем иногда проводить время, но я буду видеться с другими девушками, проводить с ними время". Она говорит: "Окей". Потом ты видишься еще с девушкой, говоришь: "Смотри, я хочу проводить время с тобой, но у меня еще есть девушка, с которой я провожу время. Тебе это окей?". Она говорит: "Да, мне это окей", - рассказал Клопотенко о том, как устроена его личная жизнь.

Повар также рассказал, что иногда девушки даже не спрашивают, есть ли у него девушка. Мол, их это не волнует.

По словам Клопотенко, он никому не изменяет и все честно сразу говорит. Обычно, говорит он, у него две девушки.

"Не все к этому согласны. Не весь мир девушек, которые открыты. Просто когда три девушки, ты попробуй сообщить на сообщение. Ты думаешь это так просто?", - в шутку ответил Евгений журналисту.

"Обычно это две девушки. Не все так к этому согласны. Не весь мир девушек, которые открыты. Просто когда три девушки, ты попробуй сообщать на сообщения. Ты думаешь, это так просто?", - в шутку ответил Евгений.

Объясняя свой образ жизни, Евгений Клопотенко признался:

«Мне не нравится, когда ты каждый день видишь человека, с ним говоришь, он тебя ждет, а ты не хочешь его видеть, потому что из-за хаоса, из-за того, что ты многое делаешь у тебя голова и ты просто хочешь полежать один, чтобы тебя никто не трогал. А она говорит, что хочет в кино. Ну иди, только живи отдельно».

Клопотенко говорит, что в его жизни возможен гостевой брак.

«Когда вы живете по отдельности, приезжаете друг к другу, когда хотите. Это тоже возможно».

Напомним, Клопотенко рассказал, почему в его ресторане нет некоторых продуктов.

Также сообщалось, что Евгений Клопотенко придумал эксклюзивное блюдо для Валерия Залужного.