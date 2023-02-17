Ресторатор, громадський активіст і переможець 5 сезону «МастерШеф» Євгеній Клопотенко нарешті почав отримувати прибуток зі своїх ресторанів.

За його словами, як пише Politeka.net, це сталося лише у жовтні минулого року.

«Я відкрив ресторан і через рік стався ковід, потім сталася повномасштабна війна, а там інвестицій дуже багато. Треба було повернути, і ми їх повернули в квітні. З жовтня нарешти ми почали отримувати прибуток. До того я не отримував. Був дохід, але прибука я не отримував. А з жовтня вже почав трошки заробляти з ресторанів», - розповів Клопотенко в інтерв’ю «Українській правді».

Також Клопотенко розповів, чому в його ресторані у Києві немає деяких продуктів. Наприклад, лимонів і чорного перця.

«Ми повністю перейшли на українські продукти», - повідомив Клопотенко, пояснивши, що взимку деякі овочі доводилось купляти тя, які були імпортовані.

«А тепер сто відсотків все українське. В нас немає лимонів, чорного перцю, білого і чорного шоколаду. В нас все українське!», - підкреслив Клопотенко.

Додамо, раніше у своєму телеграм-каналі Клопотенко повідомив, що до його команди приєднався екзекьютів-шеф, і тепер в нього є час «спокійно собі креативити, створювати страви, продумувати концепції і цілісні меню».

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