Представительница от Украины на конкурсе красоты Виктория Апанасенко показала, как встретилась со звездой сериала "Игра престолов", ирландский актер Джек Глисон приехал в Украину.

Звезда сериала "Игра престолов" ирландский актер Джек Глисон приехал в Киев, а также решил помочь ВСУ. Популярный актер вместе с друзьями привез в Украину пикап, приобретенный для ВСУ британскими волонтерами.

Пресс-конференцию в Киевском академическом театре юного зрителя посетили многие публичные личности, среди которых была Виктория Апанасенко. "Мисс Украина Вселенная" рассказала о всрече:

«Мы посетили пресс-конференцию вместе с @fashiontvua поблагодарили Джека за поддержку Украины и имели возможность задать актеру несколько вопросов😊» - рассказала девушка.

В сети также были впечатлены:

«Но ведь хороший актер, и как человек классный. Надеюсь, Джек посетит Украину после победы не один раз🤗; Обнимаем 💎 Рады работать вместе!; Ланнистеры всегда платят долги; Молодцы!»

«Испытываю большую честь и привилегию быть приглашенным сюда. Благодарен за это. Я в Украине всего 12 часов. Мы приехали во Львов, а затем на поезде в Киев. Наверное, мне нужно немного больше времени, чтобы получить полное представление о стране» - поделился Джек.

Также он призвал других актеров помогать стране, использовать свой профиль в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к войне, отмечая, что сам хотел помочь.

Напомним, известный украинский актер высказался по поводу повестки и пойдет ли он служить.

Также сообщалось, что Комаров из "Мир наизнанку" решил показать украинцам то, что не давали в новостях.

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