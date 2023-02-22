Футболист "Эвертона" Виталий Миколенко тронул английских болельщиков историей о своем отце, который защищает Украину.

Украинец рассказал британским СМИ о своем отце, который принял решение стать военным и отправиться на войну против страны-террориста россии.

По словам Миколенко, он забронировал билет для отца на игру против "Манчестер Сити", прошедшего 26 февраля 2022 года. Однако он не смог приехать на игру, потому что его отец, работавший на стройке, стал военным и пошел воевать за Украину.

Фанаты "Эвертона" делятся впечатлениями от этой истории в Twitter:

"Трудно это читать. Этот парень дает нам все, что имеет, и это в такое время. Для этого нужно больше яиц, чем кто-либо из нас сможет себе представить. Ты абсолютный воин, Виталий, благодарю тебя!";

"Виталий все еще выкладывается на 110% в каждой игре, несмотря на все трудности, которые ему приходится преодолевать каждый день. Миколенко – воплощение Эвертонца";

"Николаю нужна поддержка против "Астон Виллы", поэтому давайте поддерживать его до конца, что бы ни случилось 🇺🇦, и давайте увидим еще один удивительный гол, как он забил когда-то в ворота "Лестера"";

"Именно поэтому болельщики не могут ни на минуту забыть ситуацию, в которой находится этот молодой человек. Как ему удается тренироваться и играть, а остальное время просто волноваться, это совершенно вне моего воображения. Мне нравится этот парень, и он настоящий талант".

Нынешний сезон Миколенко провел 24 поединка во всех турнирах, но пока без результативных действий.