На своей странице в Instagram артист разместил новое видеообращение к украинцам.

"Год назад мы проснулись утром от взрывов, от ужаса ярости. И этот год для меня, как и для каждого из вас, самый важный в жизни. Произошла невероятная трансформация, мы стали гораздо сильнее, мудрее, мужественнее. Мы все живем в Единении и одной мыслью - нашей скорой победе💛💙

Самые трудные времена мы с вами прошли, Слава Нам! Сейчас такое состояние, мы ныряем глубоко, мы задержим дыхание и потом мы идем на гору и воздух уже кончился и мы знаем что нам нужно еще доплыть, но мы видим солнышко, пробивающееся через эту толщину воды, и от этого нам легче. Сейчас мы выпрыгнем на поверхность и проглотим воздух. Этот глоток воздуха будет очень скоро. Весна неизбежна, весна придет, весна обязательно всех нас полечит, уймет", — убежден Олег Скрипка.

За этот год музыкант сыграл более ста концертов, все они были благотворительными.

"Хочу обратиться ко всем людям, до кого я не смог доехать. Некоторые концерты анонсируются и потом отменяются. Очень часто вопросы в организаторах мероприятия. Мы обязательно доедем до вас, разберемся с организаторами, чтобы не было мошенничества. Наша сила в единении! Все уймем, все организуем и обязательно победим. Будем сильны сердцем, весна неизбежна, будет зелень, солнышко. Будут концерты, будем анонсировать новые песни, новые концерты", — подчеркнул лидер "Вопли Видолясова".

Напомним, Олег Скрипка смутил заявлением о роли путина.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка резко высказался об украинских гастролерах в РФ.