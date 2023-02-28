Поклонники Андрея Данилко, увидев архивные кадры, которые появились в сети, узнали не только своего любимца.

Как пишет Politeka.net, на архивных кадрах Данилко рассказывает, как создавались его образы, в частности Верки Сердючки.

«На тебя не обижаются те люди, которых ты копируешь или высмеиваешь? Ты говорил, что почти все твои образы документальные», - звучит вопрос из зала.

«Когда мы впервые записывали телеверсию проводницы, в Полтаве, собралась куча проводников. И так: «Что же вы смотрите? Они нас позорят!». От такие рты пооткрывали! А одна говорит: «Глянь, а берет, как у нашей Лидки из шестого вагона», - ответил Данилко, пырснув вместе с залом от смеха.

В комментариях к короткому видео поклонницы Данилко решили отметить не только юность и талант артиста. Так, многие узнали в человеке, который задает вопрос Андрею, известного журналиста и ведущего Константина Грубича.

«Какие красивые, молодые. И Андрей, и Константин», «Андрей Такой няшка…», «А Голос у Грубича совсем не изменился», «О, парни, такие молодые! Вы самые лучшие!», «А какие молодые, и Данилко, и Грубич», «Вот именно после этого выступления Данилко я решила выучить украинский язык».

Напомним, Сердючка пустилась в пляс с известным российским актером.

Также сообщалось, что Сердючка наглядко показала, что вытворяли украинцы в Неаполе.

Кроме того, Politeka.net писала, что песня Сердючки разозлила полицейских в Москве.