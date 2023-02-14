Український актор і співак Андрій Данилко, якого люблять мільйони завдяки образу Вєрки Сердючки показав цікаві кадри.

Вони, як пише Politeka.net, були відзнятів Італії, де Данилко перебуває з гастролями. На сторінці Вєрки Сердючки в Інстаграм Данилко опублікував кадри великого концертного залу, а також величезної черги шанувальників на його концерт.

«Ми йдемо до тебе!», - прокоментувала авторка відео, звертаюсись до Сердючки.

Згодом на сторінці Сердючки з’явилися кадри того, що витворяли українці на її концерті в Неаполі.

Як можна побачити, українці танцювали, махали прапорами і підспівували артистці на сцені: «Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так…».

До речі, виявилося, що на сцену Данилко в образі Сердючки вийшов хворим – у артиста боліло горло і була температура.

«Дякую вам за такий неймовірний концерт, за всі емоції! Найкращі!», «Він переживав, що люди приїхали до нього із інших міст Італії і незміг відмінити щоб непідвести. От так він любить те, що робить. Навіть, коли погано себе почуває всеодно приносить драйв людям і дарує безмежно хороші емоції»,

«Концерт був щось неперевершене, велике дякую за такі емоції», «Прилетіли з Ізраїлю на ваш концерт сьогодні, дякую, це будо неперевершено»,

«За рік війни мене накриває часто. Тоді я слухаю Вєрку Сердючку з Мамою - ви моі ліки, дякую вам»,

«Дякую що були сьогодні з нами! Все як в дома…між своїх…з сім’єю… любим і чекаєм завжди», - пишуть українці на сторінці Сердючки.

Нагадаємо, Данилко здивував новими кадрами з "мамою Вєрки Сердючки" в звичайному житті.

Також повідомлялось, що пісня Сердючки розлютила поліцейських в Москві.

Крім того, Politeka.net писала, що Данилко постраждав від шахраїв та звернувся до українців.