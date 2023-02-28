57 ОМПБр воюет с 2014 года и участвовала в самых ожесточенных боях.

За время полномасштабной войны она, в частности, боролась за Северодонецк, Лисичанск, увольняла Херсонщину, сообщается в телеграмм-канале Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"У нас действительно много солдат - герои. Можно рассказывать о том, как люди с ранениями возвращаются в строй. Когда командир получает ранение в шею, его эвакуируют, вытаскивают тот обломок, он перебинтовался и возвращается в строй. Именно на таких людях все держится." Именно такие люди и принесут нам Победу", – говорит командир 57 ОМПБр Александр Бакулин.

Сегодня подразделение выполняет боевые задачи у Бахмута - в самой горячей точке фронта.

"Как сказал один из моих начальников когда-то: "Не наступал, не воевал". Бригада наступала, теперь я смело всем говорю, что мы действительно воевали", - сообщил командир.

У бригады награда Президента "За мужество и отвагу", четверо ее командиров получили звание "Героя Украины".

Напомним, ВСУ выбили кафиров с позиций: потери врага ошеломляют, новые цифры.

"Несмотря на существенные потери, оккупанты бросили в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды "группы Вагнера", - заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Герой Украины генерал-полковник Александр Сырский.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам пообещали новую "Мечту", но есть нюанс.

Также сообщалось о мощном пожаре на российской нефтебазе, которую якобы атаковали беспилотники.