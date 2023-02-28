Недалеко от метро "Васильковская" - пожар.
Очевидцы пишут в соцсетях о двух мощных взрывах, прогремевших с места, где вспыхнул огонь.
Сообщается, что пожар возник в отдельно стоящем здании.
По предварительной информации, внутри находятся кислородные баллоны. В настоящее время площадь пожара уточняется. Об этом сообщили в ГСЧС Киева.
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Мэр Виталий Кличко подтверждает пожар и взрывы в Киеве.
По его словам, горит здание в Голосеевском районе. Взрываются, по предварительной версии, кислородные баллоны. Уже известно об одном пострадавшем.
О причинах инцидента мэр столицы пока не сообщает.
Напомним, автомобиль врезался в людей под Киевом, количество жертв возросло: фото трагедии.
Настоящая трагедия произошла на трассе Киев-Одесса.
Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области, там вечером 26 февраля грузовой автомобиль, под управлением 36-летнего белоцерковца, совершал разворот в разрешенном месте.
В этот момент 33-летний водитель "Volkswagen" допустил столкновение с грузовиком, который в результате заноса совершил наезд на двух пешеходов.
Также сообщалось о гибели спасателей в результате нового обстрела.
Кроме того, Politeka.net писала о 18-летней украинке, ставшей жертвой несчастья.