Оксана Кваснишин навсегда запомнится своей неисчерпаемой жизненной энергией, преданностью избранному делу и доброжелательностью.

Как сообщает в Фейсбук городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, в течение нескольких лет Оксана боролась с онкологией, но, к сожалению, ее жизнь оборвалась.

"Оксана Кваснишин работала репортером, редактором программ и ведущей на областном телевидении «Галичина», впоследствии – на протяжении десяти лет – собственной корреспонденткой телеканала «ICTV» в Ивано-Франковской области. Создала «Школу профессиональной журналистики» в Ивано-Франковске. много историй о доброте. Она ведь сама всегда пыталась помогать другим", - написал мэр.

Поминальные богослужения состоятся сегодня, 28 февраля, в 19:00 в Доме скорби. Похороны начнутся в 11:00 в Храме Святых Кирилла и Мефодия в селе Криховцы. Чин похорон проведут в селе Черниев.

"Оксана Кваснишин навсегда запомнится своей неисчерпаемой жизненной энергией, преданностью избранному делу, доброжелательностью и коммуникабельностью. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память светлому человеку…", - выразил соболезнования мэр Ивано-Франковска.

Трагическое известие о смерти журналистки сообщили еще 3 февраля в Ивано-Франковском областном союзе журналистов НСЖУ.

"Светлая память. Пусть покоится с Богом. Сочувствуем. Жаль и грусть, слезы. Отче наш......",

"Вечная память. Не верится, она всегда говорила при наших разговорах, я люблю жизнь, люблю Бога. Теперь она с Богом. Жаль, грусть. Царство небесное",

"Вечная память... Пусть с Богом покоится. Соболезнование семье и близким",

"Вечная память пусть покоится с Богом", - пишут украинцы в комментариях.

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