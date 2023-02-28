Как сообщает в Фейсбук городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, в течение нескольких лет Оксана боролась с онкологией, но, к сожалению, ее жизнь оборвалась.
"Оксана Кваснишин работала репортером, редактором программ и ведущей на областном телевидении «Галичина», впоследствии – на протяжении десяти лет – собственной корреспонденткой телеканала «ICTV» в Ивано-Франковской области. Создала «Школу профессиональной журналистики» в Ивано-Франковске. много историй о доброте. Она ведь сама всегда пыталась помогать другим", - написал мэр.
Поминальные богослужения состоятся сегодня, 28 февраля, в 19:00 в Доме скорби. Похороны начнутся в 11:00 в Храме Святых Кирилла и Мефодия в селе Криховцы. Чин похорон проведут в селе Черниев.
"Оксана Кваснишин навсегда запомнится своей неисчерпаемой жизненной энергией, преданностью избранному делу, доброжелательностью и коммуникабельностью. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память светлому человеку…", - выразил соболезнования мэр Ивано-Франковска.
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Трагическое известие о смерти журналистки сообщили еще 3 февраля в Ивано-Франковском областном союзе журналистов НСЖУ.
"Светлая память. Пусть покоится с Богом. Сочувствуем. Жаль и грусть, слезы. Отче наш......",
"Вечная память. Не верится, она всегда говорила при наших разговорах, я люблю жизнь, люблю Бога. Теперь она с Богом. Жаль, грусть. Царство небесное",
"Вечная память... Пусть с Богом покоится. Соболезнование семье и близким",
"Вечная память пусть покоится с Богом", - пишут украинцы в комментариях.
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