Как пишет Politeka.net, россия накопила 387 самолетов и 329 вертолетов, из которіх ударных 139, на своих площадках. Также размещены 29 самолетов и 25 вертолетов в Республике Беларусь. Об этом сообщил военный эксперт Константин Машовец в своем тг-канале.

"Таким образом, по состоянию на вчерашнее утро, противник располагал, сосредоточенными в местах базирования носителей КРВБ и аэробалистических ракет, следующее расчетное их количество:

- типа Х-22 – до 142-х единиц,

- типа Х-101/Х-555 – до 85 единиц

- типа Х-47М2 – до 20-и единиц", - написал специалист в публикации.

Также военный эксперт добавил, что приведенное количество КРВБ не равно количеству снаряженных и подготовленных к боевому применению, ведь носителей для них не так много. При этом Машовец добавил, что носители ракет Х-47М2 (Кинжал), самолеты Миг-31К постоянно выполняют тренировочные полеты в Республике Беларусь под прикрытием Су-30СМ из состава 14-го истребительного полка. Именно из-за этих учебных полетов в Украине начинается воздушная тревога и пока всё еще никто удачно не покурил возле носителя "Кинжала", чтобы это прекратилось.

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