Как пишет Politeka.net, Константин Машовец - известный украинский военный эксперт. Специалист не только делает анализ, но и общается с удиторией, отвечая на вопросы. И в этот раз ему задали несколько вопросов, включая об окончании войны.

"Понимает ли военно-политическое руководство способы завершения войны в Украине на ближайшее будущее?", - спросили у Машовца.

Эксперт отметил, что военно-политическое руководство Украины понимает параметры и критерии того, что можно назвать победой. При этом никто не скрывает этих целей и публично проговаривает.

"Судя по характеру и основным характеристикам планирования, организации и применения регулярной вооруженной силы нашего государства в виде СОУ, которые очевидны из-за наличия соответствующей информации в открытом доступе, у военно-политического руководства нашего государства полностью просматривается наличие определенных замыслов и планов по достижению успешного конечного результата...", - добавил эксперт в своем ответе.

Также Машовец рассказал, почему использует Украина старые беспилотники Ту-141, а не современную разработку Укроборонпрома. Специалист отметил, что так как в Украины есть такие средства, то и использует их, когда будут другие - тогда они станут задействоваться.

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