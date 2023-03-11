Как пишет Politeka.net, Константин Машовец - известный украинский военный эксперт. Специалист активно ведет тг-канал, где в этот раз рассказал о наступлении россиян.

Как отметил специалист, что противник продолжает считать перспективными направления на Купянск и Лиман. Поэтому враг не бросает идею выполнить указание политического правительства и захватить полностью Луганскую и Донецкую область. Во всяком случае, оккупанты усиливают свои возможности на данном направлении.

"Очевидно, что командование ГВ противника "Запад" и "Центр" пытаются своими смежными флангами (левым и правым, или южным и северным, если вам так удобнее...) решить согласованную задачу - создать предпосылки для ликвидации Северского "выступа" ВСУ, который достаточно сильно донимает их обоих...", - добавил Машовец в публикации.

Если это выйдет сделать противнику, то он сможет вернутся под города Славянск и Краматорск. При этом влияние этих событий на всеобщее течение войны - причина долгих дискуссий, отметил специалист.

"Итак, ключевыми участками в этой операционной зоне, на мой очень субъективный взгляд, на ближайшее время станут районы – севернее Бахмута (между собственно городом и Белогоровкой (верхн.) и направление Кременная – Лиман", - добавил эксперт.

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