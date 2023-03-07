Как пишет Politeka.net, Константин Машовец - известный украинский военный блогер. Специалист решил ответить на вопросы своей аудитории, поделившись своими оценками. Один из них касался наступления россиян.

"Как долго может продолжаться "большое наступление" пигодогов? Оно зависит от даты начала нашего контрнаступления?", - спросил украинец.

"Это зависит от уровня падения их наступательных способностей. Точнее, от динамики этого процесса и способности военно-политического руководства России восстанавливать и усиливать у своего войска эти возможности. Конкретные временные рамки я вам в этом смысле не смогу назвать, потому что на это, кроме вышеуказанного, влияет целый ряд факторов, как субъективного, так и объективного характера... имеющих сугубо переменный характер", - ответил специалист.

Также Машовец рассказал, сколько россиян остаются живы среди военных. По мнению специалиста, пока еще живы, включая мобилизованных осенью, 65-70%. То есть, еще около 180-200 тысяч человек пока еще могут убивать украинцев.

"Нет, не заметно... потому что в общем измерении численность российской группировки не уменьшилась, а возросла - с начальных 150-160 тысяч до нынешних 360 тысяч", - рассказал специалист, отмечая, что на фронте потери российских войск не заметны.

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