На своей странице в Instagram артист рассказал о гибели ведущего и актера, звезды "Лиги смеха" Романа Иваненко, которые пошли защищать Украину от российских оккупантов.

"Друг, брат, ГЕРОЙ!!! Ты человек с большим сердцем!!! Навсегда в нашей памяти... Навсегда в наших сердцах... Никогда не забудем, никогда не простим... Вечная память ГЕРОЮ", - написал Юрий Ткач , который в свое время был судьей проекта "Лига смеха".

Роман Иваненко известен, прежде всего, по выступлениям в составе юмористической команды "Наш Формат". С ней он становился финалистом "Лиги Смеха".

Как сообщил глава Каменец-Подольского райсовета Михаил Симашкевич, Роман воевал на Угледарском направлении, но попал в окружение, получил тяжелое ранение и был взят в плен 24 января. Он продержался до 28 февраля, но не получил должной медицинской помощи от врага и погиб. Сейчас тело Иваненко было эвакуировано на свободную территорию.

Добавим, многие участники "Лиги Смеха" пошли в ряды ВСУ, вступили в терробороны или стали волонтерами. И, к сожалению, гибель Иваненко – не первая трагедия среди звезд шоу. В декабре на войне погиб другой участник "Лиги Смеха", 26-летний украинский актер и ведущий Ярослав Гаркавко. В начале сентября погиб Василий Довбня, игравший в Лиге Смеха за команду "Парк Шевченко". Также свою жизнь в борьбе с оккупантами отдал запорожский юморист Глеб Говорухин.

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