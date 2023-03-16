А приоритетом для них, говорит спикер Воздушных сил Юрий Игнат, так называемые "центры принятия решений".

"Правительственные здания – это не только столица, ведь мы помним о Харьковской и Николаевской ОГА. Поэтому ожидать от них можно чего угодно. Надо просто быть готовым и уничтожать все, что летит на нас. А людям придерживаться рекомендаций по безопасности", – отметил Игнат в интервью 24 каналу.

Также Игнат сообщил, что у российских террористов есть более новое оружие, которое сложно сбивать украинским ПВО.

Это гиперзвуковая аэробалистическая ракета Х-47 "Кинжал".

"До недавнего времени их применение носило разовый характер, но недавний залп из 6 ракет подтверждает истинную опасность этого оружия и критическую потребность в современном ПВО", - подчеркнул спикер Воздушных сил.

Между тем, в Черном море наблюдается нетипичная активность россиян и количество их корабельной группировки.

Об этом сообщили в ОК "Юг".

В настоящее время в море находится 20 единиц, среди которых 4 ракетоносителя — одна из них подводная. 28 ракет могут быть снаряжены для запуска.

Также в море зафиксировали многие единицы вспомогательного флота россии.

Напомним, сегодня, 16 марта, годовщина авиаудара по Драмтеатру в Мариуполе. В тот день рашисты обстреляли ракетами здание, где находилось более 1000 мирных жителей Мариуполя.

В результате авиаудара под завалами театра погибли сотни людей, среди которых женщины, дети и пожилые люди. По разным данным, жертвами этой атаки со стороны окупантов стали до 800 мариупольцев.

В Сети появились уникальные кадры, снятые в первые минуты после авиаудара.

Также сообщалось, что у контрнаступления ВСУ есть да сценария.