У окупантов огромные проблемы, а у ВСУ есть оружие, возможности и даже погода на стороне украинских защитников.

Об этом заявил военнослужащий, бывший советник главы МВД, исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив.

Так, аналитик уверяет, что «ситуация даже лучше, чем можно было ожидать» и обращает внимание на два важных момента.

«Россияне начали новую волну мобилизации. Причем это действительно очень болезненный вопрос для населения. Это плохая новость для нас. Тем не менее, у них есть важный аспект: потери значит действительно огромные, и есть причина спешить с мобилизацией. В то время как мы вступаем в апрель с успешно проведенной мобилизацией (пусть и не без грехов), сформированными и даже обученными бригадами, снабженными техникой и боекомплектом», - отмечает эксперт.

В то же время россияне вступают с истощенными войсками и началом новой волны мобилизации, после которой еще два месяца, и это минимум, нужны на обучение.

Также Андрусив обращает внимание на то, что российские военкоры печального заговорили об украинском контрнаступлении и накопленных очень серьезных войсках.

«А теперь о стратегической оценке ситуации. Русские загнали себя в ловушку Бахмута. Они сами из него сделали ценность и теперь не могут позволить себе перестать его штурмовать. Хотя стратегически есть другие важные направления: Кременная и Угледар. В обоих этих направлениях прорыв будет серьезно угрожать нашей обороне», - отмечает Андрусив, добавляя, что под Кременной прорыв на Лиман и дальше на Славянск поставит под угрозу всю оборону Северска и Бахмута в том числе.

Прорыв под Угледаром, продолжает эксперт, поставит под угрозу оборону Авдеевки, Марьинки и других пунктов под Донецком. Вместе с тем прорыв и захват под Бахмутом никакой особой угрозы не создают.

"Именно поэтому на Бахмут были брошены Вагнера, как не регулярные и не элитные войска, тогда как Кременную и Угледар штурмуют именно элитные ДШВ и морские пехоты. Тем не менее, Вагнер в Бахмуте провалился и поэтому сейчас туда перебросили два десантных полка, и таким образом, снизили давление на ключевых направлениях Кременная и Угледар. В результате оккупанты сковали свою инициативу и им не хватает сил для достижения прорыва», - рассказал Андрусив об обстановке на фронте.

В это же время украинские защитники накопили резервы, технику и снаряды и оккупанты панически боятся направления удара ВСУ.

По словам Андрусива, таких направлений три.

Первый – это через Кременную на Сватово или Старобельск, который поставит в сложную ситуацию оккупантов в Лисичанске и Северодонецке, и заставит их показывать очередные "жесты доброй воли". Второй – это из под Угледара на Волноваху и Мариуполе, что поставит под угрозу весь их южный коридор.

"И уже даже трудно оценить моральный удар по противнику в случае нашего возвращения Мариуполя".

Третье направление, говорит эксперт, это Мелитополь, с перспективой вторжения в Крым.

«Фактически окупать, застряв в Бахмуте, не смогли уменьшить угрозу этих наших ударов. Если бы они сконцентрировали все силы именно на Кременной или Угледаре, то количество направлений нашего контрнаступления могло бы серьезно уменьшиться, а соответственно, оккупантам легче было бы готовить оборону. Сейчас они должны держать серьезные силы для обороны по каждому возможному направлению удара. И это дополнительно уменьшает их возможности наступать», - подчеркнул Андрусив, заверив, что на стороне украинцев сам Бог.

Добавим, тем временем боец ​​ВСУ, который ведет свой телеграмм-канал «Бахмутский демон», сообщил, что «появилась надежда на перелом ситуации в Бахмуте в нашу пользу».

"Пока она призрачная, но она есть", - добавил защитник.

Напомним, ранее стало известно о сценариях контрнаступления ВСУ – их два.

Кроме того, стало известно, какие города оккупанты начнут уничтожать после Бахмута.

Также Politeka.net писала, что на поле боя был замечен хороший знак.