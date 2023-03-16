Об этом заявил военнослужащий, бывший советник главы МВД, исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив.
Так, аналитик уверяет, что «ситуация даже лучше, чем можно было ожидать» и обращает внимание на два важных момента.
«Россияне начали новую волну мобилизации. Причем это действительно очень болезненный вопрос для населения. Это плохая новость для нас. Тем не менее, у них есть важный аспект: потери значит действительно огромные, и есть причина спешить с мобилизацией. В то время как мы вступаем в апрель с успешно проведенной мобилизацией (пусть и не без грехов), сформированными и даже обученными бригадами, снабженными техникой и боекомплектом», - отмечает эксперт.
В то же время россияне вступают с истощенными войсками и началом новой волны мобилизации, после которой еще два месяца, и это минимум, нужны на обучение.
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Также Андрусив обращает внимание на то, что российские военкоры печального заговорили об украинском контрнаступлении и накопленных очень серьезных войсках.
«А теперь о стратегической оценке ситуации. Русские загнали себя в ловушку Бахмута. Они сами из него сделали ценность и теперь не могут позволить себе перестать его штурмовать. Хотя стратегически есть другие важные направления: Кременная и Угледар. В обоих этих направлениях прорыв будет серьезно угрожать нашей обороне», - отмечает Андрусив, добавляя, что под Кременной прорыв на Лиман и дальше на Славянск поставит под угрозу всю оборону Северска и Бахмута в том числе.
Прорыв под Угледаром, продолжает эксперт, поставит под угрозу оборону Авдеевки, Марьинки и других пунктов под Донецком. Вместе с тем прорыв и захват под Бахмутом никакой особой угрозы не создают.
"Именно поэтому на Бахмут были брошены Вагнера, как не регулярные и не элитные войска, тогда как Кременную и Угледар штурмуют именно элитные ДШВ и морские пехоты. Тем не менее, Вагнер в Бахмуте провалился и поэтому сейчас туда перебросили два десантных полка, и таким образом, снизили давление на ключевых направлениях Кременная и Угледар. В результате оккупанты сковали свою инициативу и им не хватает сил для достижения прорыва», - рассказал Андрусив об обстановке на фронте.
В это же время украинские защитники накопили резервы, технику и снаряды и оккупанты панически боятся направления удара ВСУ.
По словам Андрусива, таких направлений три.
Первый – это через Кременную на Сватово или Старобельск, который поставит в сложную ситуацию оккупантов в Лисичанске и Северодонецке, и заставит их показывать очередные "жесты доброй воли". Второй – это из под Угледара на Волноваху и Мариуполе, что поставит под угрозу весь их южный коридор.
"И уже даже трудно оценить моральный удар по противнику в случае нашего возвращения Мариуполя".
Третье направление, говорит эксперт, это Мелитополь, с перспективой вторжения в Крым.
«Фактически окупать, застряв в Бахмуте, не смогли уменьшить угрозу этих наших ударов. Если бы они сконцентрировали все силы именно на Кременной или Угледаре, то количество направлений нашего контрнаступления могло бы серьезно уменьшиться, а соответственно, оккупантам легче было бы готовить оборону. Сейчас они должны держать серьезные силы для обороны по каждому возможному направлению удара. И это дополнительно уменьшает их возможности наступать», - подчеркнул Андрусив, заверив, что на стороне украинцев сам Бог.
Добавим, тем временем боец ВСУ, который ведет свой телеграмм-канал «Бахмутский демон», сообщил, что «появилась надежда на перелом ситуации в Бахмуте в нашу пользу».
"Пока она призрачная, но она есть", - добавил защитник.
Напомним, ранее стало известно о сценариях контрнаступления ВСУ – их два.
Кроме того, стало известно, какие города оккупанты начнут уничтожать после Бахмута.
Также Politeka.net писала, что на поле боя был замечен хороший знак.