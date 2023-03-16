Как пишет Politeka.net, Роман Свитан - известный украинский военный в звании полковник, который прошел через плен в 2014 году, а сейчас является одним из популярных военных экспертов. После публикации западных изданий об украинском контрнаступлении в мае специалист для Politeka Online дал комментарий, рассказав, как оно может выглядеть.

"Вот перед главнокомандующим лежит такая колбаса в тысячу километров и глубиной в 100 км вдоль азовского и черного побережья. Заползти в такую ловушку, это могли не только младшие командиры, а еще и генералы, которые также проспали большую часть лекций уже в академиях. Потому что более худшей ситуации для российских войск придумать просто невозможно. Теперь у генерала Залужного и у нашего Генштаба стоит интересная такая задача: выбрать лучшее из хороших. То есть, любое направление на побережье - хорошее. Какое из них будет лучшее, это зависит от того, в каком настроении будет в момент принятия решения генерал Залужный", - отметил полковник.

Также эксперт предположил, что можно разрезать российские войска от Орехово по Мелитополь (Запорожская область - прим. ред). А можно начать наступать на Луганск и выйти на Таганрог, а возможно и из Новой Каховки на Армянск (Крым, - прим. ред) пойти, по мнению эксперта. При этом данное наступление не будет по одному направлению, а украинская армия возьмет еще два дополнительных. Благодаря этому можно будет растянуть российские войска и ослабить оборону.

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