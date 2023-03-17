Протестующие подожгли баррикады и строительные леса, вспыхнули автомобили, припаркованные на улице.

Полиция применила водометы и слезоточивый газ, завязались стычки, пишет Politeka.net.

Причиной бунта стал тот факт, что французское правительство без голосования повысило пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

Протестующие требуют, чтобы премьер-министр ушла в отставку.

Акции прошли также в других городах Франции.

В результате были задержаны более 200 человек.

"Мы не можем рисковать компромиссом, достигнутым между парламентскими комитетами. Мы не можем играть будущим пенсионной системы, реформа необходима", - сказала ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн, объявляя о принятии законопроекта об изменениях в пенсионной системе в обход голосования в парламенте.

По словам Борн, в соответствии со статьей 49.3 конституции, ее правительство принимает на себя ответственность за весь законопроект, который увеличит пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

Профсоюзы считают пенсионную реформу несправедливой и неоправданно жесткой и призывают провести референдум на эту тему. Согласно данным опросов, против изменений, предложенных правительством, выступают две трети французов.

Среди прочего пенсионная реформа предполагает увеличение до 43 лет минимального срока, в течение которого необходимо делать взносы, чтобы получать пенсионные выплаты в полном объеме.

Retraites: Élisabeth Borne annonce l'utilisation du 49.3 pic.twitter.com/Q6ylcucND9 — BFMTV (@BFMTV) March 16, 2023

"Трусливое и лживое правительство", "Беспорядки будут продолжаться", "Премьер мне противна!", "Пришло время ропуска єтого парламента!", - комментируют французы реформу.

Напомним, ранее сообщалось об акции протеста в центре Киева.

Кроме того, Politeka.net писала о масштабных протестах в Грузии.

Также сообщалось о пожаре в отеле, в котором жили украинские беженцы.