Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил руководитель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

«Утром произошел авиаракетный удар по Авдеевке - без жертв», - сообщил Кириленко.

Кроме того, по его словам, на Донецком направлении в Кураховской общине в результате очередных обстрелов повреждено здание колонии.

В Марьинской громаде под обстрелами Марьинка и Красногоровка, в Очеретинской — Красногоровка, Каменка, Северное и Водяное.

На Горловском направлении было две волны обстрелов Константиновки из Ураганов кассетными боеприпасами — ранены 6 человек, повреждены по меньшей мере 19 домов, школа и предприятие. 1 человек погиб и 1 ранен в Торецке, известно об 1 раненом и 5 поврежденных многоэтажках в Бахмуте.

В Соледарской общине повреждено 5 домов в Федоровке и 5 домов в Васюковке, громко было в Часовоярской общине.

На Лисичанском направлении под обстрелами окрестности Северской общины, Торское и Заречное Лиманской общины.

За сутки жертвами русских оккупантов стали 2 жителя Донбасса. Ранения получили ранения еще 8 гражданских.

Об обстреле Авдеевки сообщил и глава ОП Андрей Ермак, опубликовав страшное фото:

В свою очередь глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что россияне решили уничтожить Авдеевку авиаракетными ударами.

По его словам, оккупанты ежедневно обстреливают Авдеевку Донецкой области из РСЗО "Град", "Смерч", "Ураган", ЗРК С-300 и наносит авиаудары ракетами Х-59, Х-555, Х-101.

«Количество обстрелов вражеской авиации и ЗРК по городу бывает достигает 15. По Авдеевскому коксохиму иногда прилетает до 6 ракет», - говорит он.

Барабаш также сообщил об эвакуации из города:

"В ближайшую неделю планируем вывезти всех детей. За последние две недели уехали 150 взрослых".

В городе, по его словам, остаются до 2300 человек.

Напомним, кульминация все ближе – какая сейчас ситуация на передовой и в Бахмуте.

Также сообщалось, что россияне загнали себя в ловушку.

Кроме того, Politeka.net писала, что Россия жестко поплатится за войну против Украины.