В окупантів величезні проблеми, а у ЗСУ є зброя, можливості і навіть погода на стороні українських захисників.

Про це заявив військовослужбовець, колишній радник очільника МВС, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів.

Так, аналітик запевняє, що «ситуація є навіть кращою, чим можна було очікувати» і звертає увагу на два важливі моменти.

«Росіяни почали нову хвилю мобілізації. При чому це дійсно дуже болюче питання для населення. Це погана новина для нас. Тим не менше, в них є важливий аспект: втрати значить дійсно велетенські, і є причина спішити з мобілізацією. Тоді як ми вступаємо в квітень з успішно проведеною мобілізацією (хай і не без гріхів), сформованими і навіть навченими бригадами, забезпеченими технікою і боєкомплектом», - зазначає експерт.

У той же час росіяни вступають з виснаженими військами і початком нової хвилі мобілізації, після якої ще два місяці, і це мінімум, потрібні на навчання.

Також Андрусів звертає увагу на те, що російські воєнкори сумного заговорили про український контрнаступ і накоплені дуже серйозні війська.

«А тепер про стратегічну оцінку ситуації. Росіяни загнали себе в пастку Бахмута. Вони самі з нього зробили цінність і тепер не можуть дозволити собі перестати його штурмувати. Хоча стратегічно є інші важливі напрями: це Кремінна та Вугледар. В обох цих напрямах прорив буде серйозно загрожувати нашій обороні», - зазначає Андрусів, додаючи, що під Кремінною прорив на Лиман і далі на Словянськ поставить під загрозу всю оборону Сіверська і Бахмута в тому числі.

Прорив під Вугледаром, продовжує експерт, поставить під загрозу оборону Авдіївки, Марїнки і інших пунктів під Донецьком. В той же час прорив і захоплення під Бахмутом ніякої особливої загрози не створюють.

«Саме тому на Бахмут були кинуті Вагнера, як не регулярні і не елітні війська, тоді як Кремінну та Вугледар штурмують саме елітні ДШВ та морські піхоти. Тим не менше, Вагнер в Бахмуті провалився і тому зараз туди перекинули два десантні полки, і таким чином, зменшили тиск на ключових напрямах Кремінна та Вугледар. В результаті окупанти скували свою ініціативу і їм бракує сил для досягнення прориву», - розповів Андрусів про обстановку на фронті.

В це й же час українські захисники накопили резерви, техніку і снаряди і окупанти панічно бояться напряму удару ЗСУ.

За словами Андрусіва, таких напрямів є три.

Перший - це через Кремінну на Сватово або Старобільськ, який поставить в складну ситуацію окупантів в Лисичанську і Северодонецьку, і змусить їх показувати чергові жести доброї волі. Другий - це з під Вугледара на Волноваху і Маріуполь, що поставить під загрозу весь їх південний коридор.

"І вже навіть важко оцінити моральний удар по противнику у випадку нашого повернення Маріуполя".

Третій напрям, каже експерт, це Мелітополь, з перспективою вторгнення в Крим.

«Фактично, окупати, застрягши в Бахмуті, не змогли зменшити загрозу цих наших ударів. Якби вони сконцентрували всі сили саме на Кремінній чи Вугледарі, то кількість напрямів нашого контрнаступу могла б серйозно зменшитись, а відповідно, окупантам легше було б готувати оборону. Зараз же вони мусять тримати серйозні сили для оборони по кожному можливому напряму удару. І це ще додатково зменшує їх можливості наступати», - підкреслив Андрусів, запевнив, що на боці українців сам Бог.

Додамо, тим часом боєць ЗСУ, який веде свій телеграм-канал «Бахмутський демон» повідомив, що «з‘явилася надія на перелам ситуації у Бахмуті на нашу користь».

«Поки вона примарна, але вона є», - додав захисник.

Нагадаємо, раніше стало відомо про сценарії контрнаступу ЗСУ - їх два.

Крім того, стало відомо, які міста окупанти почнуть знищувати після Бахмута.

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