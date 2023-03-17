Очередное медицинское учреждение, в котором спасают жизни украинцев, попало под атаку российских захватчиков.

Удар был такой силы, что, судя по опубликованным кадрам, припаркованные автомобили подлетели в воздух. Так, один из автомобилей оказался на крыше другого, пишет Politeka.net.

Кадры с места новой атаки опубликовала Херсонская администрация. В сообщении говорится, что так теперь выглядит одно из медучреждений Херсона.

«О вчерашнем подлом ударе российских окупантов напоминают разбитые автомобили, иссеченные обломками стены и большая воронка во дворе. Вчера армия РФ целенаправленно атаковала учреждение, спасающее жизнь херсонцев. Враг видел куда именно бил, ведь снаряд сбросили с БПЛА», - рассказали в администрации.

К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, ранее стало известно, что россияне ударили по Авдеевке. Руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что это был авиаудар.

«Россияне нанесли 4 авиаудара по Авдеевке. Жертв нет. Обстрелы города проходят фактически круглосуточно. Бои за Авдеевку продолжаются», - сообщил Ермак, добавив страшное фото с последствиями атаки.

На нем можно увидеть, что жилая многоэтажка превратилась в руины.

Также сообщалось, что кульминация в битве за Бахмут все ближе.