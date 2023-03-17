Про це, як пише Politeka.net, повідомив керівник Донецької ОДА Павло Кириленко.
«Зранку відбувся авіаракетний удар по Авдіївці — без жертв», - повідомив Кириленко.
Крім того, за його словами, на Донецькому напрямку у Курахівській громаді внаслідок чергових обстрілів пошкоджено будівлю колонії.
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У Мар'їнській громаді під обстрілами Мар'їнка та Красногорівка, в Очеретинській — Красногорівка, Кам'янка, Сєверне і Водяне.
На Горлівському напрямку було дві хвилі обстрілів Костянтинівки з Ураганів касетними боєприпасами — поранено 6 людей, пошкоджено щонайменше 19 будинків, школу та підприємство. 1 людина загинула і 1 поранена у Торецьку, відомо про 1 пораненого та 5 пошкоджених багатоповерхівок у Бахмуті. У Соледарській громаді пошкоджено 5 будинків у Федорівці і 5 будинків у Васюківці, гучно було в Часовоярській громаді.
На Лисичанському напрямку під обстрілами околиці Сіверської громади, Торське і Зарічне Лиманської громади.
За добу жертвами російських окупантів стали 2 жителів Донеччини. Поранення отримали поранили ще 8 цивільних.
Про обстріл Авдіївки повідомив і голова JП Андрій Єрмак, опублікувавши страшне фото:
У свою чергу голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що росіяни вирішили знищити Авдіївку авіаракетними ударами.
За його словами, окупанти щодня обстрілюють Авдіївку Донецької області з РСЗВ "Град", "Смерч", "Ураган", ЗРК С-300 і завдає авіаударів ракетами Х-59, Х-555, Х-101.
«Кількість обстрілів ворожої авіації та ЗРК по місту буває досягає 15. За Авдіївським коксохімом іноді прилітає до 6 ракет», - каже він.
Барабаш також повідомив про евакуацію з міста:
"Найближчого тижня плануємо вивезти всіх дітей. За останні два тижні виїхали 150 дорослих".
У місті, за його словами, залишаються до 2300 осіб.
Нагадаємо, кульмінація все ближче - яка зараз ситуація на передовій і в Бахмуті.
Також повідомлялося, що росіяни загнали себе у пастку.
Крім того, Politeka.net писала, що Росія жорстко поплатиться за війну проти України.