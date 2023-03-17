Так, по словам военного эксперта Сергея Грабского, не менее значимыми являются северный и южный фланг восточного фронта, пишет Politeka.net.

В эфире телемарафона Грабский, отвечая на вопрос какие направления на фронте можно выделить, кроме Бахмута, заявил о Купянском.

«Речь идет о Двуречной Харьковской области, потому что это фактически нависание на Купянском. Противник рассматривает это направление как чрезвычайно важное. Второе направление, критически важное как для Украины, так и для России — Угледарское», - пояснил Грабский, добавляя, что в случае успеха оккупанты фактически выйдут на границы Днепропетровской области.

В случае же успеха ВСУ, украинские защитники могут выйти даже на окраины Мариуполя и таким образом выполнить стратегическую задачу — разрубив сухопутный коридор.

Также Грабский сообщил об интенсивных боях, сравнимых с Бахмутом, за Марьинку.

При этом враг, отметил эксперт, не может одновременно наступать на разных направлениях.

«Они вынуждены сейчас сконцентрироваться на Бахмуте, потом, возможно, они сосредоточат дополнительные усилия в районе Авдеевки, если мы отойдем от Бахмута. Возможно Марьинка, возможно Угледар», - предполагает Грабский.

По словам эксперта, Угледар остается критически важной точкой на поле боя.

«А на севере отмечается сосредоточение противника непосредственно на российской стороне. Но это может свидетельствовать о том, что в случае успешных действий они будут развивать наступление на Купянск", - говорит эксперт.

Добавим, тем временем разведка Британии констатирует, что российские войска временно истощили боеспособность развернутых формирований в Украине и имеют один из самых низких темпов наступательных операций по крайней мере с января 2023 года.

В своей оценке ведомство выделило ситуацию в Бахмуте, где в последние дни войска рф и группировки "Вагнера" закрепились к западу от реки Бахмутка. В течение предыдущей недели линия фронта проходила по реке.

Бойцы ВСУ продолжают защищать западную часть города.

Однако, в более широком смысле, отметили британские развдечики, по всей линии фронта россия имеет одни из самых низких темпов локальных наступательных действий, которые наблюдались. По крайней мере, с января 2023 года.

Предполагается, что что российские войска временно истощили боеспособность развернутых формирований до такой степени, что даже локальные наступательные действия пока не являются устойчивыми.

Напомним, ранее сообщалось, сколько времени осталось у главаря "Вагнера" Пригожина.

Также Politeka.net писала, за какие города возьмутся оккупанті после Бахмута - "их просто снесут".

Кроме того, Politeka.net сообщала, что кульминация боев за Бахмут все ближе.