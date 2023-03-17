Украинские силы, продолжая героическую борьбу за Бахмут, не только изматывает противника.

Об этом в эфире Politeka Online заявил военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, российская армия действительно может приближаться к коллапсу. И произойти он может в «среднесрочной перспективе».

«В следствии не готовности системы обеспечения, слабости, несовершенности логистики российской армии, постоянному огневому воздействию со стороны украинских сил обороны и ограниченности оружейного парка», - пояснил Грабский, добавив, что россия, не смотря на колоссальное количество артиллерийских стволов, в большей степени исчерпала их возможности.

«Все это может привести к коллапсу, когда российские войска будут просто не способны проводить какие-то активные действия и вынуждены будут переходить к к тактике огрызания. Отбиваясь от атак и ударов украинских огневых средств», - предрек развитие событий военный аналитик.

По словам Грабского, в Бахмуте украинские герои ценой своих жизней наносит врагу колоссальные потери.

«Украиинская сторона да, неся потери, наносит потери значительно большие российской армии. Просто стачивая ее наступательный потенциал. Изматывание противника в районе Бахмута позволяет нам говорить, что мы наращиваем свой наступательный потенциал. Мало того, достаточно посмотреть на список частей, которые воюют в районе Бахмута и увидеть, что там практически, за редчайшим исключением, нет частей так называемого нового строя», - обратил внимание Грабский.

То есть тех частей, которые формировались уже в более поздние периоды, после начала широкомасштабные агрессии россии против Украины, уже после 2022 года.

«Что говорит о том, что эти части сохраняются, а мы говорим о достаточно серьезном потенциале», - пояснил Грабский.

Комментируя подготовку к контрнаступлению ВСУ, эксперт предположил, что оно будет на юге:

«Я думаю, мы не открываем страшную военную тайну направление наступления именно через Запорожскую область на правом берегу. Оно создает очень серьезные предпосылки для того, чтобы там наступление было успешным. Потому что с разрезанием сухопутного коридора фактически можно будет говорить об уничтожении и ликвидации Южного фронта российской федерации и освобождении Крыма».

По словам Грабского, у контрнаступления ВСУ может быть как минимум три направления, «имея целью разрезать Южный фронт противника».

Напомним, ранее сообщалось о новом ракетном ударе по мирному украинскому городу.

Также сообщалось, что россияне готовятся к новому прорыву границы Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что кульминация в боях за Бахмут все ближе.