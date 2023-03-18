Как известно, оккупанты ударили по одному из лучших и самых уютных жилых комплексов Запорожья. По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Телеграмм, этой ночью российские "недочеловеки ударили по одному из лучших и самых уютных жилых комплексов города, в котором мирно спали семьи с маленькими детьми".
"Одним ударом ракеты рашисты безжалостно и бессмысленно свели на нет то, что запорожцы так долго и так бережно создавали для комфортной и удобной жизни", - написал Куртев.
Офис Генерального прокурора в Фейсбук опубликовал новые детали после ракетного удара.
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Согласно докладу, начато досудебное расследование по уголовному производству, связанному с нарушениями законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), после того, как российские военные, используя ЗРК С-300, нанесли удар по Запорожью.
Результатом удара стали также разрушения объектов критической инфраструктуры и местного ресторанно-развлекательного заведения, а также повреждения коттеджных домов жилого комплекса, расположенного рядом.
Кроме того, еще одна вражеская ракета, попавшая в спальный район города, упала на придомовую территорию, но не разорвалась.
Напомним, кульминация все ближе – какая сейчас ситуация на передовой и в Бахмуте.
Также сообщалось, что россияне загнали себя в ловушку.
Кроме того, Politeka.net писала, что Россия жестко поплатится за войну против Украины.