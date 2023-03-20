В сети рф продолжают активно распространять информацию о повторном наступлении своих войск в направлении Угледара и хотят «снова повторить». Несмотря на разбитые несколько волн наступлений, они не отказываются от идеи повторного наступления, у генерала-полковника Мурадова имеются соответствующие задачи.

Об этом рассказал военный эксперт и бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев (чтобы посмотреть все видео, доскролльте страницу до конца).

«Они буквально настаивают на том, чтобы русские подразделения, которые все еще находятся на этом направлении, взяли под контроль Угледар. Почему для них это так важно? Потому что они хотят организовать постоянную коммуникацию – в первую очередь железнодорожную.

Таким образом они хотят организовать поставки вооружения с временно оккупированной Донецкой области и оккупированного Крыма. Им это также надо, чтобы проводить снабжение войскам, которые все еще находятся на Херсонском и Запорожском направлениях. Потому что вопрос ремонта крымского моста остается актуальным и нереализованным до конца».

Поэтому, по словам эксперта, Углелар будут продолжать атаковать российские войска, хотя и несут потери.

«Тем не менее, накопление сил и ресурсов у них происходит, потому что задача не реализована до сих пор. Несмотря на потери, будут переть вперед. Однако ситуация находится под полным контролем украинских войск, координируется с Генеральным штабом» - заключил эксперт.

Напомним, на поле боя заметили важные изменения – «это хороший знак».

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