В учебном центре на Черниговщине произошло страшное событие.

Речь идет о 169-м учебном центре «Десна» имени князя Ярослава Мудрого, пишет Politeka.net.

Там, согласно официальному сообщению, произошло чрезвычайное событие, в результате которого погибли четыре военнослужащих.

«От имени командования и личного состава выражаем искренние соболезнования родным и близким наших погибших собратьев», – сообщили в учебном центре.

Обстоятельства трагедии пока не раскрываются, проводится служебное расследование.

Украинцы, ошеломленные трагедией, не понимают, почему командование молчит.

«Что такое происходит в учебном заведении? Даже представить не смогли, чтобы в один день четверо военных погибли. Вечная память героям!»,

«Как такое может произойти в учебном центре?»,

«Царство небесное, ребята. Почивайте с миром»,

«Вечная и Светлая Память Героям! Царство Небесное! Искренние соболезнования родным и близким!» , – пишут пользователи соцсетей.

Также появилось предположение, что «инцидент связан с танкистами. Экипаж».

169-й учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого - военная часть Вооруженных сил Украины, специализирующаяся на подготовке личного состава для разных родов Сухопутных войск Украины. Подчиняется непосредственно командованию Сухопутных войск. Расположен в пгт Десна Черниговской области.

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