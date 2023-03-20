В учебном центре на Черниговщине произошло страшное событие.
Речь идет о 169-м учебном центре «Десна» имени князя Ярослава Мудрого, пишет Politeka.net.
Там, согласно официальному сообщению, произошло чрезвычайное событие, в результате которого погибли четыре военнослужащих.
«От имени командования и личного состава выражаем искренние соболезнования родным и близким наших погибших собратьев», – сообщили в учебном центре.
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Обстоятельства трагедии пока не раскрываются, проводится служебное расследование.
Украинцы, ошеломленные трагедией, не понимают, почему командование молчит.
«Что такое происходит в учебном заведении? Даже представить не смогли, чтобы в один день четверо военных погибли. Вечная память героям!»,
«Как такое может произойти в учебном центре?»,
«Царство небесное, ребята. Почивайте с миром»,
«Вечная и Светлая Память Героям! Царство Небесное! Искренние соболезнования родным и близким!» , – пишут пользователи соцсетей.
Также появилось предположение, что «инцидент связан с танкистами. Экипаж».
169-й учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого - военная часть Вооруженных сил Украины, специализирующаяся на подготовке личного состава для разных родов Сухопутных войск Украины. Подчиняется непосредственно командованию Сухопутных войск. Расположен в пгт Десна Черниговской области.
Напомним, в России нашли замену "Вагнеру".
Также сообщалось, что названо направление, где россиянам приказано прорвать оборону.
Кроме того, Politeka.net писала о новых планах оккупантов.