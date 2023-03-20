У мережі Росії продовжують активно розповсюджувати інформацію про повторний наступ своїх військ у напрямку Вугледара і хочуть «знову повторити». Незважаючи на розбиті кілька хвиль наступів, вони не відмовляються від ідеї повторного наступу, генерал-полковник Мурадов має відповідні завдання.

Про це розповів військовий експерт і колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов (щоб подивитися все відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Вони буквально наполягають на тому, щоб російські підрозділи, які все ще знаходяться на цьому напрямку, взяли під контроль «Вугледар». Чому для них це так важливо? Тому що вони хочуть організувати постійну комунікацію – насамперед залізничну.

Таким чином вони хочуть організувати постачання озброєння із тимчасово окупованої Донецької області та окупованого Криму. Їм це також треба, щоби проводити постачання військам, які все ще знаходяться на Херсонському та Запорізькому напрямках. Тому що питання ремонту кримського мосту залишається актуальним та нереалізованим до кінця».

Тому, за словами експерта, Вуглелар продовжуватимуть атакувати російські війська, хоча й зазнають втрат.

«Проте накопичення сил і ресурсів у них відбувається, тому що завдання не реалізовано досі. Незважаючи на втрати, перуть уперед. Однак ситуація перебуває під повним контролем українських військ, координується з Генеральним штабом», - сказав експерт.

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