Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны со ссылкой на кадры с геолокацией, опубликованных 19 марта, пишет Politeka.net.

На них, отмечают эксперты, видно, что украинские силы провели успешную контратаку юго-западнее населенного пункта Ивановское (6 км к западу от Бахмута) и оттеснили российские силы дальше от трассы Т0504 в этом районе.

«Российские источники усилили кадры от 18 марта, на которых якобы показана колонна украинской бронетехники вдоль трассы Т0504 юго-западнее Константиновки (22 км к юго-западу от Бахмута), и предположили, что украинские силы готовятся начать контрнаступательные операции юго-западнее Бахмута», - говорится также в отчете.

Аналитики отмечают, что растущие российские дискуссии о неизбежном контрнаступлении Украины в районе Бахмута свидетельствуют о том, что российские источники все больше не уверены в способности военных рф сохранить инициативу вокруг Бахмута.

В Институте предполагают, что наступление группы Вагнера под Бахмутом, вероятно, приближается к кульминации.

Кроме того, украинские военные продолжают указывать на то, что массовые потери российских войск в районе Угледара серьезно ослабляют российский наступательный потенциал в Донецкой области.

Эксперты указывают: "Специальное восстановление существующих подразделений для развертывания под Угледаром, а также очевидное создание подбригадных эшелонированных специальных формирований, свидетельствует о том, что боевые возможности России на западе Донецкой области значительно ухудшились".

По мнению специалистов, учитывая тенденцию боевых действий, "Украина имеет все возможности для того, чтобы перехватить инициативу и начать контрнаступление на критически важных участках нынешней линии фронта".

Тем временем стало известно, что производство и отправка боеприпасов Украине задерживаются из-за нехватки в ЕС запасов пороха, пластиковой взрывчатки и тротила.

Об этом пишет Financial Times

По сообщениям различных чиновников, сейчас страны ЕС ведут переговоры с американскими и южнокорейскими компаниями о строительстве заводов по производству взрывчатых веществ, необходимых для производства боеприпасов. В частности, необходимых Киеву снарядов 155-мм калибра.

Еще одна проблема – повышение стоимости на материалы для производства этих самых снарядов.

Несмотря на это, европейские заводы работают на все мощности.

Напомним, в России нашли замену "Вагнеру".

Также сообщалось, что названо направление, где россиянам приказано прорвать оборону.

Кроме того, Politeka.net писала о новых планах оккупантов.