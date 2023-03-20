Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил боец ВСУ, который ведет телеграмм-канал «Бахмутский Демон».
По его словам, россияне накапливают силы, чтобы совершить решающий штурм.
«Аэроразведка наблюдает постепенное накопление пока живых в посадках вокруг города, особый фокус на Юге и Севере. Ключевым для них будет штурм Ивановского», – сообщил украинский защитник.
По мнению бойца, все решится в ближайшее время – в течение одной, двух недель.
«Пока держим, коридор жизни наш, город не окружен. На контроле. Знаем, что "Барс", а в народе "Бетон" будет здесь. 93 очень классно работает, особенно снайперы недавно имели хороший улов. Держим», - подчеркнул защитник ВСУ.
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Тем временем военный журналист Сергей Ауслендер отмечает, что для россиян драматическая развязка наступит уже совсем скоро.
«В Бахмуте в городе - тяжелые бои, но на северной и южной окраинах продвижение Орды почти остановилось. Возле Соледара украинцы контратаковали и потеснили россиян. В районе Сватово-Кременной тоже особого движения нет.
Под Угледаром уже, кажется, даже и не пытаются.
Наступление выдохлось.
Еще месяц-полтора и начнётся. Есть один шанс нанести им тяжелое поражение и драматически все изменить. Могу представить, какой запас терпения должен быть у Залужного, чтобы не поддаться соблазну и дождаться нужного момента», – предположил Ауслендер в своем телеграмм-канале.
Добавим, за прошедшие сутки украинские защитники "задвухсотили" еще 700 российских окупантов
Кроме того, сутки наши воины уничтожили 5 российских танков, 16 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских систем, 2 средства ПВО, 1 беспилотник и 5 авто.
Потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения – 165 610 человек.
Ранее стало известно о новых успехах ВСУ.
Также сообщалось, что в России нашли замену "Вагнеру".
Кроме того, Politeka.net писала, что названо направление, где россиянам приказано прорвать оборону.