Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил боец ​​ВСУ, который ведет телеграмм-канал «Бахмутский Демон».

По его словам, россияне накапливают силы, чтобы совершить решающий штурм.

«Аэроразведка наблюдает постепенное накопление пока живых в посадках вокруг города, особый фокус на Юге и Севере. Ключевым для них будет штурм Ивановского», – сообщил украинский защитник.

По мнению бойца, все решится в ближайшее время – в течение одной, двух недель.

«Пока держим, коридор жизни наш, город не окружен. На контроле. Знаем, что "Барс", а в народе "Бетон" будет здесь. 93 очень классно работает, особенно снайперы недавно имели хороший улов. Держим», - подчеркнул защитник ВСУ.

Тем временем военный журналист Сергей Ауслендер отмечает, что для россиян драматическая развязка наступит уже совсем скоро.

«В Бахмуте в городе - тяжелые бои, но на северной и южной окраинах продвижение Орды почти остановилось. Возле Соледара украинцы контратаковали и потеснили россиян. В районе Сватово-Кременной тоже особого движения нет.

Под Угледаром уже, кажется, даже и не пытаются.

Наступление выдохлось.

Еще месяц-полтора и начнётся. Есть один шанс нанести им тяжелое поражение и драматически все изменить. Могу представить, какой запас терпения должен быть у Залужного, чтобы не поддаться соблазну и дождаться нужного момента», – предположил Ауслендер в своем телеграмм-канале.

Добавим, за прошедшие сутки украинские защитники "задвухсотили" еще 700 российских окупантов

Кроме того, сутки наши воины уничтожили 5 российских танков, 16 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских систем, 2 средства ПВО, 1 беспилотник и 5 авто.

Потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения – 165 610 человек.

Ранее стало известно о новых успехах ВСУ.

Также сообщалось, что в России нашли замену "Вагнеру".

Кроме того, Politeka.net писала, что названо направление, где россиянам приказано прорвать оборону.