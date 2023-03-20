Всего за несколько дней обанкротились два банка, что стало крупнейшим крахом в банковской сфере со времен мирового финансового кризиса 2008-го года.

Комментируя новый «банкопад», консультант по стратегии, аналитик и прогнозист Владимир Стус в эфире Politeka Online отметил, что все очень испугались.

«Рассмотрим тактическую составляющую банкротства этих средних банков и реакцию, как это повлияет на финансовую систему вцелом. Так, в январе инфляция начала расти, несмотря на снижение цен на энергоносители и б/у автомобили. Я прогнозировал, что инфляция будет снижаться, но это будет в основном как раз за счет этих двух показателей - снижение цен на энергоносители и на бывшие в упостреблении автомобили. В то же время это не будет устойчивый рост, потому что базовая инфляция не снижается. Но Федеральная Резервная Система адекватно на это реагировала и на этом фоне раздавались настроения более масштабного ужесточения кредитно-денежной политики», - напоминает Стус.

Далее, девятого марта, эти планы озвучил сам председатель ФРС.

«А затем банки посыпались и все очень испугались. Испугались того, как быстро они посыпались. Ведь, если сегодня клиенты смогли так быстро вынести средний банк, то завтра они с той же легкостью вынесут и крупные финансовые учреждения», - отмечает Стус, добавляя, что это уже угроза финансовой системе вцелом.

«ФРС дает кредиты под активы банков, выраженные в номинале, а мы помним, что тот же SVB - он инвестировал в IT-предприятия, которые сейчас в жутких убытках. Заведомо зомби. Реальная стоимость может быть и в пять, и в десять раз меньше номинала», - отметил эксперт.

Владимир Стус подчеркнул, что волна паники быстро распространилась, в том числе и за пределами США. Также эксперт прогнозирует, что центробанкам не удастся победить инфляцию.

«Особенно хочется отметить предложение Байдена ввести налог на майнинг я давно прогнозирую войну государств с криптовалютами. Похоже, это начало жестких мер. Ведь крипта является альтернативным пузырем», - ответил эксперт.

Говоря об IT-секторе, Стус подчеркнул, что ситуация кардинально изменилась.

«Если раньше наличие большого IT сектора было благом для страны, то сейчас IT-сектор становится большой проблемой для страны. Он перестал быть точкой роста экономики. Когда вам предлагали вкладывать деньги в IT-гиганты – Tesla, Apple, Google - это же были спекуляции в чистом виде. Вас надурили. А ничего же нового нет. В кризис 2008-го IT-бизнес тоже пострадал больше всего. А почему сейчас так поздно началась проблема в IT-секторе, а потому что была пандемия и она вызвала спрос на удаленку. Это и софтовая часть, и «железная» часть», - пояснил Стус, почему обвал IT-сектора начался позже, по сравнению с 2008-м году.

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