У цьому, як пише Politka.net, упевнений відомий політолог, вчений-політичний географ Дмитро Орєшкін.

За його словами, реакція неминуча.

«Я думаю, що Байден буде змушений жорсткіше реагувати. Ну, звичайно, Сполучені Штати абсолютно не готові і не хочуть – це суперечить їхнім прописаним у відкритих джерелах стратегічним цілям. Він не завдаватиме ударів по Росії, ні в якому разі. Імовірність нульова. Але обов'язково відповість. Відповісти – це закон. Пацанство за цей рік американці добре вивчили. Якщо не дати по морді гопнику, то він буде впевнений, що він у цьому вагоні, у дворі, господар», - пояснив Орешкін в ефірі Politeka Online.

Говорячи про те, якою може бути ця відповідь, Орєшкін припустив, що навряд чи санкційною. Це було б надто довго. Натомість адміністрація президента США уважніше стежитиме за виконанням уже введених санкцій.

«Виявилося, що у цьому санкційному пресі є купа дірочок, через які в Росію течуть військові технології. Сірий імпорт, паралельний. Знаходяться бізнесмени, які ризикують потрапити під санкції, але постачають до Росії потрібні комплектуючі. І будуть знаходитись, тому що спокуса надто велика. Але, що дуже важливо, американська та європейська бюрократична машина дивиться, як це все працює. Бачать, звідки слідує виток і акуратно ці дірочки замазують. Путін проколупує нові дірочки, і з кожним разом це буде все важче», - пояснює стратегію США Орєшкін.

За його словами, після інциденту над Чорним морем адміністрація Байдена із ще більшим задоволенням та енергією ці «дірочки» шукатиме і затикатиме.

Крім того, ті, хто в конгресі гальмували процес постачання озброєння Україні, виявляться в більш складному становищі.

«Бо їм буде легше відповісти. Мовляв, ось ви стримуєте військову допомогу Україні, не даєте сучасних видів озброєнь, а в результаті дивіться - ваш літак (безпілотник – ред.) так відверто був збитий російською стороною. Адже ніхто не вірить поясненням Міністерства оборони Росії. Зрозуміло, що брешуть», - упевнений Орєшкін.

За словами політолога, Байден відреагує жорстко, але ця відповідь не стане очевидною.

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