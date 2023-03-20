Украинское военное командование готовит для оккупантов ряд сюрпризов. Об этом, как пишет Politeka.net, рассказал военный ВСУ и общественный активист Евгений Карась.

«Мы видим, что перебрасывается на линию фронта уже наиболее мотивированные, бодрые и ярые казаки. Есть определенные процессы, происходящие на участках фронта в Донбассе, мы думаем, что будет весело. Командование, конечно, готовит сюрпризы. Никто из нас точно не знает, где будет наступление, а кто знает тот не скажет и не надо этого знать, потому что мы видим, что наше командование было способно реализовывать разные сюрпризы, интересные маневры», - подчеркнул Карась в эфире "Фабрики новостей".

Защитник также сообщил, что россияне сейчас пытаются делать с Авдеевкой то же, что с Бахмутом.

Говоря о предстоящем контрнаступлении ВСУ, боец ​​отметил, что враг его очень боится.

«Наше командование, думаю, нас удивит. Мы ожидаем, что когда-нибудь будет Мелитопольское направление, потому что оно слишком сладкое и противник очень боится, что мы там будем наступать. Но где на самом деле будут наступать ВСУ, мы не знаем. Но, судя по всему, весна точно не будет скучной. И что-то мне подсказывает, что у ВСУ есть ряд сюрпризов, которые частично удивят противника и позволят нам выполнить задачу так, как враг не ожидает», - заверил Карась, добавив, что в результате контрнаступления продвижения украинских защитников на линии фронта точно будет.

Напомним, россияне ударили ракетой по центру Краматорска – появились кадры последствий.

Также сообщалось, что боец ​​ВСУ рассказал, где оккупанты накапливают силы.

Кроме того, Politeka.net писала, как Байден может отомстить Путину.