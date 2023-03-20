Американский военный Гарри Табах объяснил, что при ПТСР ты не понимаешь, в чем твоя проблема, на это могут указать близкие, а лечение в госпитале действительно помогает.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как рассказывает военный, он – жертва ПТСР и у него тяжелая форма. По словам гостя программы, иногда даже хочется, чтобы это было ранение снаружи, чтобы люди видели, потому что тогда тебе дают какую-то скидку. Тем не менее, констатирует военный, ПТСР – это внутри и этого никто не видит, иногда даже ты.

«Тебе кажется, что ты нормальный человек, что ты ведешь себя нормально. Только благодаря моей жене, моих близких, моему окружению, товарищам я понял, что это не нормально, со мной что-то не то происходит. Хотя я считал, что я уже взрослый человек и все. Это не нервы, это ранение внутри, это тебе что-то повредили внутри, душа раненая», - объясняет Гарри Табах.

По словам военного, он много лет ходил в ветеранский госпиталь и это ему действительно помогало. В частности, продолжает гость программы, он чувствовал, что это помогает, работает, то есть ты учишься с этим жить точно так же, как если бы у тебя не было ноги или руки, а потом ты уже не чувствуешь себя ущербным.

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