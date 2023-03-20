В этот раз на своей странице в Instagram артист поделился кадрами со своей поездки на передовую, где он дал четыре концерта для украинских воинов возле Бахмута.

"Безусловно, есть усталость, но наши ребята крайне мотивированы и сильны духом. Но не знаю, кто больше заряжается: ребята от моей музыки или я от их стальной воли", - отметил Олег Скрипка.

Вместе с ним приехали и другие артисты: Александр Лозовский, Сергей Асафатов и музыкант Александр Гордеев, у которого под Бахмутом в свое время пропал без вести сын Алексей. К счастью, Алексей был найден и освобожден из плена, где он находился полтора месяца почти без еды и воды.

Концерты устроили на небольших площадках и с минимальным количеством аппаратуры. Но, по словам Олега Скрипки, главным было – обменяться мощной энергией с людьми, благодаря которым мы продолжаем быть свободной и независимой страной, с людьми, которые рискуют своей жизнью ради нашей свободы.

Выступления прошли по инициативе движения "Культурный десант", одним из основателей которого является певец, телеведущий и шоумен Коля Серга. Именно он и пригласил лидера "Вопли Видоплясова" выступить перед военными.

Напомним, Олег Скрипка смутил заявлением о роли путина.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка резко высказался об украинских гастролерах в РФ.