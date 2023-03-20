В этот раз на своей странице в Instagram артист поделился кадрами со своей поездки на передовую, где он дал четыре концерта для украинских воинов возле Бахмута.
"Безусловно, есть усталость, но наши ребята крайне мотивированы и сильны духом. Но не знаю, кто больше заряжается: ребята от моей музыки или я от их стальной воли", - отметил Олег Скрипка.
Вместе с ним приехали и другие артисты: Александр Лозовский, Сергей Асафатов и музыкант Александр Гордеев, у которого под Бахмутом в свое время пропал без вести сын Алексей. К счастью, Алексей был найден и освобожден из плена, где он находился полтора месяца почти без еды и воды.
Концерты устроили на небольших площадках и с минимальным количеством аппаратуры. Но, по словам Олега Скрипки, главным было – обменяться мощной энергией с людьми, благодаря которым мы продолжаем быть свободной и независимой страной, с людьми, которые рискуют своей жизнью ради нашей свободы.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Ефросинина пожаловалась, как украинцев "душат" за правду о войне: "Тупо снова..."
Тело нашли в комнате: новое жуткое убийство всколыхнуло Киев
Решающий штурм: боец ВСУ раскрыл, где оккупанты накапливают силы
Дополнительные выходные дни в апреле 2023 года: как будут отдыхать украинцы
Выступления прошли по инициативе движения "Культурный десант", одним из основателей которого является певец, телеведущий и шоумен Коля Серга. Именно он и пригласил лидера "Вопли Видоплясова" выступить перед военными.
Напомним, Олег Скрипка смутил заявлением о роли путина.
Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.
Также Politeka писала, что Олег Скрипка резко высказался об украинских гастролерах в РФ.