Как пишет Politeka.net , Константин Машовец – известный украинский эксперт, который активно выражает свое мнение о войне. А сегодня, 20 марта, специалист решил поразмыслить, куда ударит ВСУ в случае контрнаступления.

Как отметил Константин, у России есть большая проблема – коридор в Крым. И если Украина сможет его разрезать, то поставки для российских войск будут сильно затруднены.

"На любом участке прорыв Вооруженных сил Украины, сил обороны, это не важно... Приморск, Бердянск, Мариуполь, Кирилловка, Мелитополь. Прорыв на этом участке будет означать, что ВСУ получат возможность влиять в огневом отношении на этот переход ( Крымский мост - прим. ред.). Да еще это само по себе перережет пути поставки через Запорожскую область", - поделился Машовец.

Также специалист отметил, что если ВСУ возьмет под контроль пути поставок россиян, то оккупанты получат Херсон, только в более глобальном масштабе. А из-за недостаточной поставки россиянам пришлось покинуть правый берег реки Днепр там сам Херсон в прошлом году. Но это только один из возможных вариантов контрнаступления ВСУ, который может быть.

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