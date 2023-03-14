Как пишет Politeka.net, Константин Машовец решил дать прокомментировать будущее контрнаступление Украины, ведь бытует мнение, что для успешной операции такого уровня нужно количественное превосходство над противником один к трем. Свой ответ военный эксперт опубликовал в личном телеграмм-канале.
"Ну, если подходить к этой войне, исходя исключительно из требований положений советской военной "школы", то да... надо иметь количественное преимущество над противником минимально в 3 раза (что, собственно, ныне и демонстрирует российское военное командование). При этом о качестве все как-то забывают... Причем, это касается многих факторов - от качества управления войсками, до ТТХ ВВТ и уровня военной подготовки личного состава", - отметил эксперт.
Также специалист добавил, что Украина только приобретает качественное преимущество над противником. При этом темпы наращивания сил не такие уж и быстрые. Поэтому украинские защитники чувствуют преимущество противника в количестве в Бахмуте, Кременной и под Сватово. Поэтому Украина пытается выжать максимум из своих ресурсов и демонстрирует довольно хорошую эффективность, сохраняя стратегическую инициативу на своей стороне.
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